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17 июня 2026 в 07:36

Беру баночку опят, запекаю морковь и варю грудку: салат ресторанного уровня из простых продуктов. Насыщенный, сытный и несомненно вкусный

Фото: D-NEWS.ru
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Иногда самые удачные салаты получаются из продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Нежная куриная грудка, маринованные опята, хрустящие огурчики и ароматная запеченная морковь складываются в сочетание, которое легко представить в меню хорошего ресторана. При этом готовится такой салат без сложных ингредиентов и лишних затрат.

Особый вкус здесь создают две детали.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 400 г, маринованные опята — 150 г, огурцы соленые — 3 шт., морковь — 2 крупные шт., лук репчатый — 1 шт., зеленый горошек консервированный — 1 банка, растительное масло — 2 ст. л., паприка сладкая — 1 ч. л., сушеный чеснок — 1/2 ч. л., майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Куриную грудку отварите до готовности в подсоленной воде и полностью остудите. Морковь нарежьте тонкой соломкой, смешайте с ложкой масла, паприкой и сушеным чесноком, затем выложите на противень и запекайте при 200 градусах около 20–25 минут до мягкости и легкой румяности.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Огурцы нарежьте небольшими кубиками, опята при необходимости разрежьте пополам. Курицу разберите на небольшие кусочки или нарежьте кубиками. Соедините в большой миске курицу, горошек, огурцы, грибы, запеченную морковь и жареный лук.

Добавьте майонез, немного соли и перца, хорошо перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила этот салат, когда нужно было использовать оставшуюся после ужина куриную грудку. Неожиданно именно запеченная морковь стала главным открытием рецепта. Она добавляет салату сладковатые карамельные нотки и делает вкус намного интереснее привычных вариантов.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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