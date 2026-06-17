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17 июня 2026 в 10:26

Салат «Деревенский» у нас как оливье зимой: выкладываем горками — продукты простые, вкус обалденный

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат давно стал любимцем на семейных застольях. Вместо привычного смешивания все ингредиенты выкладываются красивыми горками на большое плоское блюдо, а в центре — ароматная заправка.

Несмотря на простые ингредиенты, вкус получается насыщенным и интересным.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 400 г, шампиньоны — 300 г, яйца — 4 шт., огурцы свежие — 2 шт., помидоры — 2 шт., картофель — 4 шт., растительное масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, зеленый лук — 20 г, чеснок — 2 зубчика, греческий йогурт — 150 г, французская горчица — 1 ст. л.

Картофель нарежьте тонкой соломкой, смешайте с маслом, паприкой и щепоткой соли, затем запекайте при 200 градусах около 25–30 минут до золотистой хрустящей корочки.

Куриное филе нарежьте полосками, приправьте солью и перцем и быстро обжарьте на сковороде до румяности. Шампиньоны нарежьте пластинками и отдельно обжарьте.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте небольшими кубиками. Огурцы и помидоры также нарежьте кубиками. Для заправки мелко порубите укроп, петрушку и зеленый лук, слегка разомните их ложкой с чесноком, добавьте йогурт и французскую горчицу, хорошо перемешайте.

На большое плоское блюдо выложите отдельными горками жареную курицу, шампиньоны, яйца, огурцы, помидоры и картофель фри. В центр выложите зеленую заправку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот салат за то, что он всегда производит эффект на гостей. Вроде бы самые обычные продукты, но благодаря подаче горками и свежей зеленой заправке блюдо выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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