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19 июля 2026 в 18:09

Картошка, фарш да мука: жарю натирушки — вкуснее котлет, интереснее драников

Фото: D-NEWS.ru
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Если дома есть несколько картофелин и немного фарша, можно приготовить блюдо, которое легко заменит полноценный ужин. Снаружи натирушки получаются румяными и хрустящими, а внутри скрывается сочная мясная начинка.

На вкус это что-то среднее между драниками и домашними котлетами, но еще интереснее.

Главный секрет — начинка оказывается запечатанной внутри картофельной оболочки.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 1,2 кг, фарш — 200 г, репчатый лук — 2 шт., яйцо — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., вода — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Картофель и одну луковицу натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишнюю жидкость и соедините с яйцом, сметаной, мукой, солью и перцем. Для начинки смешайте фарш со второй натертой луковицей, добавьте воду, чтобы мясо получилось сочнее, затем посолите и поперчите.

На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите ложку картофельной массы, сверху распределите немного фарша и накройте еще одной порцией картофельного теста. Обжаривайте натирушки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы картофель хорошо прожарился, а мясная начинка полностью приготовилась.

Личный опыт: чтобы натирушки не разваливались при переворачивании, не торопитесь. Сначала дайте нижней стороне хорошо подрумяниться, а затем аккуратно переверните широкой лопаткой. Так они сохраняют форму, а внутри остаются очень сочными.

Проверено редакцией
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