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20 июля 2026 в 11:43

СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии

СВР предупредила о рисках из-за ядерных намерений Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Намерение властей Германии получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает серьезную обеспокоенность в Европе на фоне «реваншистских настроений» в Берлине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве задались вопросом, почему история ничему не учит представителей немецких властей.

Намерение нынешних германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает уже и в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Однако хорошо известен итог опыта создания вундерваффе гитлеровской Германией. Неужели история по-прежнему ничему не учит?! — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее эксперт Службы внешней разведки РФ Александр Пастухов заявил, что действия западных стран в отношении России по своему характеру сопоставимы с новым «походом на восток». Он охарактеризовал политику западных государств как комплекс враждебных мер против России.

Между тем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что первое в истории участие Сербии в учениях Североатлантического альянса не может вызывать радости. По его словам, лично он не испытывает положительных эмоций из-за такого развития событий.

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