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18 июля 2026 в 09:23

Картошка, фарш, огурец, помидор: запеканка «Бургер» теперь любимая — вместо надоевших котлет и пюрешки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то сытного, но обычные котлеты с картофельным пюре уже надоели, готовлю эту запеканку. В ней собраны все любимые вкусы классического бургера: сочный фарш, расплавленный сыр, маринованные огурчики, свежие помидоры и аппетитная картофельная основа. Получается настолько вкусно, что домашние просят готовить ее снова и снова.

Главная особенность блюда в том, что все ингредиенты запекаются вместе.

Для приготовления возьмите: картофель — 800 г, мясной фарш — 500 г, репчатый лук — 1 шт., помидоры — 2 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., твердый сыр — 180 г, сметана — 150 г, кетчуп — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками и выложите в смазанную маслом форму, слегка посолив и поперчив. Фарш быстро обжарьте вместе с мелко нарезанным луком до изменения цвета, приправьте солью и перцем, затем распределите поверх картофеля. Смешайте сметану с кетчупом и измельченным чесноком, слегка смажьте мясной слой.

Сверху разложите кружочки помидоров, затем нарезанные маринованные огурцы и равномерно посыпьте все тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 градусах около 45 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут, чтобы сыр красиво подрумянился.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева готовит эту запеканку, когда хочется чего-то необычного из самых простых продуктов. Особенно нравится сочетание сочного фарша, расплавленного сыра и маринованных огурчиков — вкус действительно напоминает хороший домашний бургер, только готовить его гораздо проще.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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