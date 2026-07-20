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20 июля 2026 в 11:50

Юрист объяснил, что грозит за использование ИИ на работе

Юрист Южалин: за применение ИИ может грозить дисциплинарная ответственность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В ряде случаев за использование ИИ на работе грозит дисциплинарная ответственность, предупредил в беседе с RT юрист Александр Южалин. Он отметил, что это возможно в ситуации, когда работодатель установил официальный запрет на подобные действия.

Речь идет о нарушении работником запретов в части использования ИИ, если они установлены работодателем в условиях трудового договора или положениях локальных нормативных актов. Да, закон прямо не запрещает работнику использовать в своей работе ИИ, но такой запрет вправе установить работодатель, и работник будет обязан выполнять это требование, а нарушение может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, — пояснил Южалин.

Как пояснил специалист, за незначительные нарушения, допущенные впервые, предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора. При систематическом повторении нарушений работодатель может расторгнуть договор при наличии у сотрудника непогашенных взысканий. В случае грубого нарушения должностных обязанностей, связанного с использованием искусственного интеллекта, увольнение допускается без предварительного предупреждения.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

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