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20 июля 2026 в 11:31

Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде

Юрист Чирикова: дети могут ездить на поезде одни с 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дети могут самостоятельно ездить на поезде с 10 лет, рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. Она отметила, что пригородными поездами ребенок может начать пользоваться с семи лет.

Закон отвечает утвердительно. Возраст зависит от транспорта. Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России № 352, разрешают детям с семи лет ездить в пригородных поездах без взрослых, а с 10 лет садиться в поезда дальнего следования, — рассказала Чирикова.

Юрист подчеркнула, что РЖД предлагают услугу сопровождения для пассажиров 10–16 лет. По ее словам, в этом случае за ребенком будет присматривать проводник и начальник поезда.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что детям до семи лет запрещено использовать электросамокаты без сопровождения опекунов. Он добавил, что средства индивидуальной мобильности нельзя применять для перевозки пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией.

Общество
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