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20 июля 2026 в 12:47

Эксперт по ЖКХ перечислил причины для демонтажа кондиционера

Эксперт по ЖКХ Бондарь: кондиционеры нельзя устанавливать в исторических зданиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кондиционеры нельзя устанавливать на фасадах домов, признанных объектами культурного наследия, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что в случае нарушения правил собственника обяжут оплатить штраф и демонтировать технику.

В данном случае за самовольный монтаж сплит-системы грозит штраф по части первой статьи о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (7.13 КоАП РФ) в размере от 15 тыс. до 200 тыс. рублей. Плюс виновника заставят обязательно демонтировать прибор за свой счет, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что соседи или УК могут также подать в суд, если шум вентилятора превышает нормативы СанПиН и конденсат попадает на чужое имущество. Он посоветовал заранее запросить правила установки кондиционеров у УК перед монтажом устройства.

Ранее автодиагност Александр Ефимов рассказал, что для того, чтобы кондиционер в автомобиле служил долго, следует регулярно менять салонный фильтр — именно он задерживает пыль, пыльцу, грязь. Традиционная рекомендация производителя — менять фильтр каждые 15–25 тыс. км.

Общество
кондиционеры
штрафы
квартиры
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