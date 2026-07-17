Хрустящая картошка фри сверху: салат «Гнездо» с курицей — невероятно вкусно и просто

Хрустящая картошка фри сверху: салат «Гнездо» с курицей — невероятно вкусно и просто

Когда хочется приготовить салат, который удивит и домашних, и гостей, всегда выбираю этот рецепт. Нежная курица, жареные шампиньоны, свежий огурец, плавленый сыр и яйца делают его очень сытным, а сверху появляется главный секрет — хрустящая картошка фри из тонкой соломки.

Получается настолько красиво и вкусно, что первым со стола исчезает именно он.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 2 шт., шампиньоны — 300 г, свежий огурец — 1–2 шт., плавленый сырок — 2 шт., вареные яйца — 4 шт., майонез — по вкусу, картофель — 2 крупных клубня, растительное масло — для жарки, соль и черный перец — по вкусу.

Куриную грудку отварите и разберите на волокна или нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте до готовности. Огурец, яйца и слегка подмороженные плавленые сырки натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Картофель натрите на терке для корейской моркови, хорошо промойте, обсушите и небольшими порциями обжарьте во фритюрнице или глубокой сковороде до золотистого цвета. Готовый картофель выложите на бумажное полотенце и слегка посолите. Перед самой подачей переложите салат на блюдо и щедро украсьте сверху хрустящей картофельной соломкой.

Личный опыт

Самое главное — выкладывать картофель фри только перед подачей. Тогда он остается хрустящим, красиво держит форму и делает салат похожим на ресторанное блюдо. Именно этот слой всегда вызывает больше всего восторгов за столом.