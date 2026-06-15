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15 июня 2026 в 18:46

Никто не верит, что тут сырые кабачки: простой салат на лето — понадобятся цукини, помидор и сметана

Фото: D-NEWS.ru
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Салат с сырыми кабачками — это свежее, хрустящее и невероятно полезное блюдо, в котором кабачки совершенно не чувствуются, особенно если нарезать их тонкой соломкой.

Сырые кабачки богаты клетчаткой, витаминами группы B, калием и магнием, они улучшают пищеварение и низкокалорийны. В сочетании с помидорами и нежной заправкой этот салат становится настоящим летним хитом — легким, сочным.

Для приготовления понадобится: 1 молодой кабачок, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 150 г сметаны, пучок укропа, 1 ч. л. дижонской горчицы (неострой), соль.

Рецепт: кабачок нарежьте тонкой соломкой, помидоры нарежьте тонкими дольками или кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. Для заправки смешайте сметану, укроп, горчицу и соль. В миске соедините кабачки, помидоры и сыр. Заправьте салат, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала этот салат с кабачками и дала совет: добавьте в него немного лимонного сока и измельченный зубчик чеснока, тогда никто точно не догадается, что в составе есть кабачок.

Ранее были названы три рецепта простых летних салатов без майонеза: из капусты, огурцов и помидоров.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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