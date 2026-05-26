Крабовый салат «Летний» — никакого надоевшего риса и майонеза, только свежесть и лёгкость. Зеленая заправка подходит во все салаты

Когда хочется крабовый салат, но без тяжести после него, делаю этот вариант. Без риса, без лишнего майонеза — только сочные овощи, крабовые палочки, зелень и нежная заправка, которая всё собирает воедино. Получается свежий, лёгкий, чуть сливочный салат с приятной чесночной ноткой — летом такой уходит быстрее классического.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, морковь — 1 небольшая, яйца — 3 шт., свежий огурец — 1 крупный, укроп — небольшой пучок, зелёный лук — небольшой пучок, авокадо — 1 спелый, густой йогурт — 3–4 ст. ложки, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: яйца отваривают вкрутую и разделяют на белки и желтки. Белки натирают на крупной тёрке или режут. Морковь тоже натирают — можно на обычной или на тёрке для корейской моркови. Огурец режут тонкой соломкой или небольшими кубиками. Крабовые палочки нарезают кусочками, зелёный лук и укроп мелко рубят.

Для заправки в миске разминают авокадо вилкой до кремовой массы. Добавляют густой йогурт, тёртый чеснок, варёные желтки, щепотку соли и немного перца. Всё хорошо перемешивают до гладкой нежной заправки.

В салатнике соединяют крабовые палочки, морковь, белки, огурец и зелень. Добавляют заправку и аккуратно перемешивают. Перед подачей можно убрать в холодильник на 10–15 минут — так салат становится ещё вкуснее, сочнее и хорошо держит форму.