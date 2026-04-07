В России впервые разработали ГОСТ на бульон

В России утвердили первый ГОСТ на бульон с рекомендациями по приготовлению

В России утвержден первый ГОСТ на традиционный бульон, содержащий рекомендации по его приготовлению, передает РИА Новости. Документ определяет бульон как отвар из мяса, птицы, рыбы, дичи, грибов и овощей.

В проекте указано, что существует несколько видов бульона. Белый готовят из необжаренных ингредиентов, желтый — с обжаренными корнеплодами, а красный — из предварительно обжаренного мяса и овощей.

Бульон можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы для супов и соусов. Также к нему рекомендуют добавлять яйца, каши, гренки, булочки и другие мучные изделия.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран.

До этого Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. По данным журналистов, речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.

Отец Маска восхитился красотой россиян и их чувством стиля
В России впервые разработали ГОСТ на бульон
Врач развеяла опасный миф о вероятности заражения венерической инфекцией
«Новая, опасная черта»: одна выходка ВСУ разозлила Запад
Латвия совсем обнаглела: русских унижают, но скоро пожалеют об этом
Нефтехранилище в Иране попало под удар
Средняя пенсия в России снова выросла и установила новый годовой рекорд
«Чем дольше против России, тем хуже»: Европа умирает без нашего топлива
В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам
Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян
Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых
Загадочную смерть Кунгурова снова расследуют: какие новые факты вскрылись
Вице-спикер Госдумы рассказала, какой пример подает Валентина Матвиенко
Краснодар остался без авиасообщения
Павел Деревянко появился на публике с 15-летней дочерью
Ростелеком сообщил о мощной DDoS-атаке на свои сети
Премьер Словакии рассказал о своих планах на 9 Мая в Москве
День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе
В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко
Пензенский аэропорт закрылся
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

