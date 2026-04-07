В России впервые разработали ГОСТ на бульон В России утвердили первый ГОСТ на бульон с рекомендациями по приготовлению

В России утвержден первый ГОСТ на традиционный бульон, содержащий рекомендации по его приготовлению, передает РИА Новости. Документ определяет бульон как отвар из мяса, птицы, рыбы, дичи, грибов и овощей.

В проекте указано, что существует несколько видов бульона. Белый готовят из необжаренных ингредиентов, желтый — с обжаренными корнеплодами, а красный — из предварительно обжаренного мяса и овощей.

Бульон можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы для супов и соусов. Также к нему рекомендуют добавлять яйца, каши, гренки, булочки и другие мучные изделия.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран.

До этого Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. По данным журналистов, речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.