12 января 2026 в 17:05

Корейский панчан дома: жареный тофу с мясом. Секрет — в дуэте двух белков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальный баланс белков в одной тарелке: растительный от тофу и животный от мяса. Блюдо получается невероятно сытным, но при этом не тяжелым, особенно с порцией свежих овощей.

Возьмите брикет плотного тофу (500 г), промокните его от лишней влаги полотенцем и нарежьте крупными кубиками. Мясо на ваш выбор (500 г говядины или свинины) нарежьте тонкими ломтиками. Подготовьте овощи: лук — полукольцами, морковь и болгарский перец — соломкой, чеснок мелко порубите.

В сковороде вок или обычной с антипригарным покрытием хорошо разогрейте растительное масло. Обжарьте тофу порциями до румяной плотной корочки со всех сторон и временно переложите в миску. В ту же сковороду отправьте мясо и обжарьте на сильном огне до готовности, затем добавьте его к тофу.

Если нужно, долейте немного масла. Пассеруйте лук с морковью 3-4 минуты, затем добавьте перец и чеснок, жарьте еще пару минут. Верните в сковороду мясо и тофу. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, добавьте соль и черный перец по вкусу, быстро все перемешайте. Для финального акцента влейте столовую ложку острого корейского перцового масла (чандян) или смесь растительного масла с молотым перцем. Прогрейте все вместе еще минуту.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

