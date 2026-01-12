Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы

Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы

Минтай по-гречески — это ароматное и простое блюдо, которое раскрывает вкус рыбы в компании яркого средиземноморского соуса. С этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы.

Его вкус — это нежная, слоистая текстура минтая, который запекается в собственном соку, и ароматная, сочная шапка из помидоров, сыра, зелени и чеснока, связанных нежной сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г филе минтая (или другой белой рыбы), 2 средних помидора, 100 г твердого сыра, 3–4 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль, черный перец, сок половины лимона, оливковое масло. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Филе рыбы выложите в форму, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Для соуса: помидоры очистите от кожицы (обдав кипятком) и нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте помидоры, сыр, петрушку, чеснок, сметану, щепотку соли и перца. Распределите эту массу поверх рыбы. Запекайте 20–25 минут, пока рыба не будет легко прокалываться вилкой, а сырная шапка не подрумянится.

Ранее стало известно, как приготовить лодочки из куриного фарша с сырно-чесночной начинкой.