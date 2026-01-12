Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:01

Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минтай по-гречески — это ароматное и простое блюдо, которое раскрывает вкус рыбы в компании яркого средиземноморского соуса. С этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы.

Его вкус — это нежная, слоистая текстура минтая, который запекается в собственном соку, и ароматная, сочная шапка из помидоров, сыра, зелени и чеснока, связанных нежной сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г филе минтая (или другой белой рыбы), 2 средних помидора, 100 г твердого сыра, 3–4 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль, черный перец, сок половины лимона, оливковое масло. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Филе рыбы выложите в форму, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Для соуса: помидоры очистите от кожицы (обдав кипятком) и нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте помидоры, сыр, петрушку, чеснок, сметану, щепотку соли и перца. Распределите эту массу поверх рыбы. Запекайте 20–25 минут, пока рыба не будет легко прокалываться вилкой, а сырная шапка не подрумянится.

Ранее стало известно, как приготовить лодочки из куриного фарша с сырно-чесночной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру и брызгаю на совок — пыль больше не «убегает»: не нарадуюсь своей гениальности
Общество
Беру и брызгаю на совок — пыль больше не «убегает»: не нарадуюсь своей гениальности
Томаты‑обманщики: 4 сорта, которые не стоят вашего времени и сил — честный обзор
Общество
Томаты‑обманщики: 4 сорта, которые не стоят вашего времени и сил — честный обзор
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Общество
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Общество
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
Россия
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
минтай
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Полиция задержала продававших поддельную технику мошенников
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.