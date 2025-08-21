Нежные творожные булочки а-ля сочники — готовая идея для завтрака

Бездрожжевые булочки с творогом — нежная и воздушная выпечка, напоминающая сочники. Они готовятся быстро и просто, а результат превосходит ожидания.

Для теста понадобится: кефир (250 мл), сода (1 ч. л.), яйцо (1 шт.), сливочное масло (100 г), сахар (80 г), мука (490 г) и щепотка соли. Начинка состоит из творога (400 г), сахара (60 г), кукурузного крахмала (1 ст. л.), желтка (1 шт.) и ванильного сахара по вкусу. По желанию можно добавить ягоды.

Тесто получается мягким и пластичным, а творожная начинка — нежной и слегка сладкой. Выпекать булочки лучше до золотистой корочки. Подавать можно теплыми или холодными — они одинаково вкусные.

