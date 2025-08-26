Медовый десерт к чаю — готовится за 15 минут: перед этим вкусом не устоять!

Хотите что-то сладкое, но не хотите тратить много времени? Этот медовый десерт приходит на помощь. Он готовится без духовки из простых и полезных ингредиентов. В итоге получается нежная, ароматная сладость, которая идеально подходит к любому чаю.

Смешайте 200 г густого меда (лучше цветочного или гречишного), 100 г измельченных грецких орехов, 50 г кунжутных семечек, 1 ч. л. корицы и щепотку мускатного ореха. Добавьте 2 ст. л. лимонного сока — он не даст меду засахариться.

Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте на квадратики или ромбики. Подавайте с зеленым чаем или кофе.

Совет: для пикантности добавьте в смесь цедру апельсина или щепотку кардамона — они раскроют вкус меда.

