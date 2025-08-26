Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:45

Медовый десерт к чаю — готовится за 15 минут: перед этим вкусом не устоять!

Десерт из меда: простой рецепт Десерт из меда: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите что-то сладкое, но не хотите тратить много времени? Этот медовый десерт приходит на помощь. Он готовится без духовки из простых и полезных ингредиентов. В итоге получается нежная, ароматная сладость, которая идеально подходит к любому чаю.

Смешайте 200 г густого меда (лучше цветочного или гречишного), 100 г измельченных грецких орехов, 50 г кунжутных семечек, 1 ч. л. корицы и щепотку мускатного ореха. Добавьте 2 ст. л. лимонного сока — он не даст меду засахариться.

Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте на квадратики или ромбики. Подавайте с зеленым чаем или кофе.

  • Совет: для пикантности добавьте в смесь цедру апельсина или щепотку кардамона — они раскроют вкус меда.

Читайте также: лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих.

мёд
десерты
сладости
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.