14 февраля — «Лыжня России — 2026»: как зарегистрироваться, что ждет участников

Любителям здорового образа жизни, зимних прогулок и лыжных гонок пора готовить экипировку: впереди — главный массовый старт сезона. Уже совсем скоро состоится всероссийский праздник спорта — «Лыжня России».
Что такое «Лыжня России»: история и формат самого массового лыжного праздника
В 2026 году массовый лыжный забег 14 февраля пройдет в 44-й раз, что подтверждает его статус самой популярной зимней спортивной традиции России. История эстафеты началась в 1982 году как всесоюзные соревнования для пропаганды спорта, с дистанциями до 60 км. Тогда впервые были организованы массовые лыжные соревнования для жителей страны в возрасте от семи до 70 лет. Со временем формат самого народного лыжного праздника изменился: стал доступнее, с короткими трассами для всех возрастов, фокусом на здоровом образе жизни и активном отдыхе.
И если раньше традиционным местом старта была Яхрома в Московской области, то теперь массовый забег по лыжне 14 февраля проходит одновременно в 71 субъекте Российской Федерации. Поэтому вопрос «Где проходит „Лыжня России — 2026“?» имеет простой ответ: практически по всей стране, от крупных мегаполисов до небольших городов.
Как принять участие: онлайн-регистрация, категории участников, необходимый инвентарь
Регистрация на «Лыжню России — 2026» обычно открывается в середине января и продолжается до 11–12 февраля. Для жителей столицы и области алгоритм действий максимально прост. Основным инструментом регистрации на гонку «Лыжня России — 2026» стал портал госуслуг. Здесь можно не только узнать, где проходит «Лыжня России» в 2026 году, но и найти доступные точки старта. Вот пошаговая инструкция, как принять участие в «Лыжне России»:
авторизуйтесь на портале и найдите через поиск услугу «Массовые спортивные соревнования»;
выберите нужную локацию;
подтвердите наличие медсправки (это обязательное условие для всех категорий);
получите подтверждение и электронный номер участника.
- Участники всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Московской области
Можно ли зарегистрироваться на площадке в день старта? Теоретически да, но организаторы настоятельно рекомендуют онлайн-формат, так как количество сувенирной продукции (шапочек и номеров) ограничено.
Как принять участие в «Лыжне России» с друзьями
Для участия в гонке предусмотрены разные форматы. Вот существующие категории участников и требования к ним:
дети (обычно от семи лет) и подростки: для них готовятся дистанции 1, 2 или 5 км;
взрослые любители и профессионалы: основная дистанция составляет 10 км;
коллективы: школы, детские сады, рабочие организации и фирмы часто подают групповые заявки, выступая в единой форме;
семейные команды: популярный формат для тех, кто хочет привить детям любовь к спорту.
Чтобы массовый лыжный забег 14 февраля принес только радость, подготовьтесь к нему не только морально. Мы подскажем, что вам пригодится на старте и финише:
лыжи и палки по росту;
теплый спортивный костюм;
перчатки и шапка;
номер участника (выдают на старте);
термос с теплым напитком.
На финише обычно пригодятся:
сухая кофта;
сменные носки;
легкий перекус.
Профессиональные спортсмены выступают в отдельной категории «ПРО» (элита), что позволяет любителям соревноваться на равных условиях. Если вас интересует, где проходит «Лыжня России — 2026» для разных возрастных групп, то знайте, что все категории стартуют на одной площадке, но в разное время, согласно расписанию.
Главные локации: самые популярные трассы в Москве, Подмосковье, регионах
В столице старт традиционно дается в нескольких точках, главные из которых — лыжная трасса спортивного клуба «Альфа-Битца» на 36-м километре МКАД и олимпийский комплекс «Лужники». Стартовый городок открывается за два часа до начала соревнований, где участников ждут зоны регистрации, выдачи номеров и разминки.
Отдельные регионы тоже удивляют размахом проведения: в Екатеринбурге откроют сразу девять площадок для участников, в Нижнем Новгороде старт дадут в спортивной деревне Новинки, а в Самаре — на территории спортивной школы «Чайка».
Программа и награды: развлекательные зоны, памятные призы, выступления звезд
Программа «Лыжни России» в 2026 году в Москве и Московской области включает не только саму гонку, но и обширную культурно-развлекательную часть. Стартовый городок открывается с 08:00, церемония открытия начинается около 10:00, затем последовательно стартуют разные категории участников: сначала группа «ПРО» (элитные спортсмены), затем любители по возрастным группам.
Для участников, болельщиков и зрителей организуются развлекательные зоны с горячим питанием, точками обогрева, музыкальным сопровождением. В некоторых регионах планируются выходы на трассу именитых спортсменов. Так, среди известных участников забега «Лыжня России» в прошлые годы были олимпийские чемпионы по лыжным гонкам, биатлонисты, а также видные политические и государственные деятели. Известные участники «Лыжни России» подчеркивают, что главное в этом старте — не результат, а атмосфера праздника и общая любовь к движению.
Призы и бонусы для участников включают:
памятная шапка с логотипом соревнований (выдается всем зарегистрированным участникам);
медали и дипломы для победителей и призеров в возрастных категориях;
памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации;
кубки для лучших участников категории «ПРО»;
возможны специальные призы от региональных спонсоров.
Участие в главном зимнем празднике страны абсолютно бесплатное, что делает массовый лыжный забег 14 февраля доступным для всех слоев населения. Узнать, где проходит гонки «Лыжня России» в 2026 году, можно на региональных спортивных порталах, а дистанции и трассы «Лыжня России» подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.
Дистанции и трассы забега «Лыжня России» доступны для людей с любым уровнем подготовки. Призы и бонусы для участников — приятное дополнение, но главная награда — это здоровье, отличное настроение и незабываемые впечатления от участия в крупнейшем зимнем спортивном событии страны.
