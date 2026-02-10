14 февраля — «Лыжня России — 2026»: как зарегистрироваться, что ждет участников

Любителям здорового образа жизни, зимних прогулок и лыжных гонок пора готовить экипировку: впереди — главный массовый старт сезона. Уже совсем скоро состоится всероссийский праздник спорта — «Лыжня России».

Что такое «Лыжня России»: история и формат самого массового лыжного праздника

В 2026 году массовый лыжный забег 14 февраля пройдет в 44-й раз, что подтверждает его статус самой популярной зимней спортивной традиции России. История эстафеты началась в 1982 году как всесоюзные соревнования для пропаганды спорта, с дистанциями до 60 км. Тогда впервые были организованы массовые лыжные соревнования для жителей страны в возрасте от семи до 70 лет. Со временем формат самого народного лыжного праздника изменился: стал доступнее, с короткими трассами для всех возрастов, фокусом на здоровом образе жизни и активном отдыхе.

И если раньше традиционным местом старта была Яхрома в Московской области, то теперь массовый забег по лыжне 14 февраля проходит одновременно в 71 субъекте Российской Федерации. Поэтому вопрос «Где проходит „Лыжня России — 2026“?» имеет простой ответ: практически по всей стране, от крупных мегаполисов до небольших городов.

Как принять участие: онлайн-регистрация, категории участников, необходимый инвентарь

Регистрация на «Лыжню России — 2026» обычно открывается в середине января и продолжается до 11–12 февраля. Для жителей столицы и области алгоритм действий максимально прост. Основным инструментом регистрации на гонку «Лыжня России — 2026» стал портал госуслуг. Здесь можно не только узнать, где проходит «Лыжня России» в 2026 году, но и найти доступные точки старта. Вот пошаговая инструкция, как принять участие в «Лыжне России»:

авторизуйтесь на портале и найдите через поиск услугу «Массовые спортивные соревнования»;

выберите нужную локацию;

подтвердите наличие медсправки (это обязательное условие для всех категорий);

получите подтверждение и электронный номер участника.

Участники всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Московской области Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли зарегистрироваться на площадке в день старта? Теоретически да, но организаторы настоятельно рекомендуют онлайн-формат, так как количество сувенирной продукции (шапочек и номеров) ограничено.

Как принять участие в «Лыжне России» с друзьями

Для участия в гонке предусмотрены разные форматы. Вот существующие категории участников и требования к ним:

дети (обычно от семи лет) и подростки: для них готовятся дистанции 1, 2 или 5 км;

взрослые любители и профессионалы: основная дистанция составляет 10 км;

коллективы: школы, детские сады, рабочие организации и фирмы часто подают групповые заявки, выступая в единой форме;

семейные команды: популярный формат для тех, кто хочет привить детям любовь к спорту.

Чтобы массовый лыжный забег 14 февраля принес только радость, подготовьтесь к нему не только морально. Мы подскажем, что вам пригодится на старте и финише:

лыжи и палки по росту;

теплый спортивный костюм;

перчатки и шапка;

номер участника (выдают на старте);

термос с теплым напитком.

На финише обычно пригодятся:

сухая кофта;

сменные носки;

легкий перекус.

Профессиональные спортсмены выступают в отдельной категории «ПРО» (элита), что позволяет любителям соревноваться на равных условиях. Если вас интересует, где проходит «Лыжня России — 2026» для разных возрастных групп, то знайте, что все категории стартуют на одной площадке, но в разное время, согласно расписанию.

Участники московской гонки «Лыжня России» перед стартом на трассе «Альфа-Битца» Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Главные локации: самые популярные трассы в Москве, Подмосковье, регионах

В столице старт традиционно дается в нескольких точках, главные из которых — лыжная трасса спортивного клуба «Альфа-Битца» на 36-м километре МКАД и олимпийский комплекс «Лужники». Стартовый городок открывается за два часа до начала соревнований, где участников ждут зоны регистрации, выдачи номеров и разминки.

Отдельные регионы тоже удивляют размахом проведения: в Екатеринбурге откроют сразу девять площадок для участников, в Нижнем Новгороде старт дадут в спортивной деревне Новинки, а в Самаре — на территории спортивной школы «Чайка».

Программа и награды: развлекательные зоны, памятные призы, выступления звезд

Программа «Лыжни России» в 2026 году в Москве и Московской области включает не только саму гонку, но и обширную культурно-развлекательную часть. Стартовый городок открывается с 08:00, церемония открытия начинается около 10:00, затем последовательно стартуют разные категории участников: сначала группа «ПРО» (элитные спортсмены), затем любители по возрастным группам.

Для участников, болельщиков и зрителей организуются развлекательные зоны с горячим питанием, точками обогрева, музыкальным сопровождением. В некоторых регионах планируются выходы на трассу именитых спортсменов. Так, среди известных участников забега «Лыжня России» в прошлые годы были олимпийские чемпионы по лыжным гонкам, биатлонисты, а также видные политические и государственные деятели. Известные участники «Лыжни России» подчеркивают, что главное в этом старте — не результат, а атмосфера праздника и общая любовь к движению.

Призы и бонусы для участников включают:

памятная шапка с логотипом соревнований (выдается всем зарегистрированным участникам);

медали и дипломы для победителей и призеров в возрастных категориях;

памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации;

кубки для лучших участников категории «ПРО»;

возможны специальные призы от региональных спонсоров.

14 февраля — «Лыжня России — 2026»: как зарегистрироваться, что ждет участников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие в главном зимнем празднике страны абсолютно бесплатное, что делает массовый лыжный забег 14 февраля доступным для всех слоев населения. Узнать, где проходит гонки «Лыжня России» в 2026 году, можно на региональных спортивных порталах, а дистанции и трассы «Лыжня России» подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.

Дистанции и трассы забега «Лыжня России» доступны для людей с любым уровнем подготовки. Призы и бонусы для участников — приятное дополнение, но главная награда — это здоровье, отличное настроение и незабываемые впечатления от участия в крупнейшем зимнем спортивном событии страны.

