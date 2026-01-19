Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:01

Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал

Как выбрать спортивный шейкер — с сеткой, ситечком или электрический Как выбрать спортивный шейкер — с сеткой, ситечком или электрический Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Спортивный шейкер — это специальная бутылка для быстрого смешивания протеиновых коктейлей, аминокислот и других спортивных добавок без комочков. Он незаменим для тех, кто занимается фитнесом, бодибилдингом или просто следит за здоровьем и хочет получать качественные напитки в любой момент. Удобная конструкция с герметичной крышкой позволяет брать шейкер в зал, на работу или прогулку, не боясь протечек.

Кому пригодится

Шейкер станет отличным решением для спортсменов, активных людей и всех, кто принимает протеин, гейнеры, BCAA, креатин или витаминные комплексы. В нем удобно смешивать разные виды спортпита — даже креатин с BCAA можно соединять в одной бутылке.

Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал Фото: Shutterstock/FOTODOM

Виды шейкеров

Как выбрать спортивный шейкер, зависит от ваших потребностей. Существует три основных типа:

  • с сеточкой или венчиком — классический вариант для протеина, изолята и BCAA, где механическое встряхивание разбивает порошок;

  • с ситечком — помогает дополнительно отфильтровать комочки и получить однородную текстуру напитка;

  • электрический — работает от USB-зарядки, сам перемешивает содержимое за счет встроенного мотора, идеален для плотных гейнеров и больших порций.

На что обратить внимание

Если вы задумались, как выбрать спортивный шейкер, учитывайте его объем: 500 мл подойдет для протеина и аминокислот, 700–800 мл — для гейнеров и калорийных коктейлей. Важны материал (BPA-free пластик), герметичность крышки и наличие шкалы для точной дозировки. Если выбираете подарок, электрический шейкер станет стильным и практичным вариантом для любого спортсмена.

Ранее мы рассказывали, как выбрать абонемент в комфортный спортзал.

спорт
ЗОЖ
напитки
советы
фитнес
здоровье
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.