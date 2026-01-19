Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал

На каждый день

Как выбрать спортивный шейкер — с сеткой, ситечком или электрический

Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал

Спортивный шейкер — это специальная бутылка для быстрого смешивания протеиновых коктейлей, аминокислот и других спортивных добавок без комочков. Он незаменим для тех, кто занимается фитнесом, бодибилдингом или просто следит за здоровьем и хочет получать качественные напитки в любой момент. Удобная конструкция с герметичной крышкой позволяет брать шейкер в зал, на работу или прогулку, не боясь протечек.

Кому пригодится

Шейкер станет отличным решением для спортсменов, активных людей и всех, кто принимает протеин, гейнеры, BCAA, креатин или витаминные комплексы. В нем удобно смешивать разные виды спортпита — даже креатин с BCAA можно соединять в одной бутылке.

Как не ошибиться при выборе шейкера для спортивного питания: ищем идеал Фото: Shutterstock/FOTODOM

Виды шейкеров

Как выбрать спортивный шейкер, зависит от ваших потребностей. Существует три основных типа:

с сеточкой или венчиком — классический вариант для протеина, изолята и BCAA, где механическое встряхивание разбивает порошок;

с ситечком — помогает дополнительно отфильтровать комочки и получить однородную текстуру напитка;

электрический — работает от USB-зарядки, сам перемешивает содержимое за счет встроенного мотора, идеален для плотных гейнеров и больших порций.

На что обратить внимание

Если вы задумались, как выбрать спортивный шейкер, учитывайте его объем: 500 мл подойдет для протеина и аминокислот, 700–800 мл — для гейнеров и калорийных коктейлей. Важны материал (BPA-free пластик), герметичность крышки и наличие шкалы для точной дозировки. Если выбираете подарок, электрический шейкер станет стильным и практичным вариантом для любого спортсмена.

Ранее мы рассказывали, как выбрать абонемент в комфортный спортзал.