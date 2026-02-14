Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 13:28

В Еврокомиссии признали рост военных расходов на 80%

Фон дер Ляйен: военные расходы ЕС выросли на 80% в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны-участницы Европейского союза в 2025 году нарастили военные расходы на 80%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, такая статистика прослеживается в сравнении с показателями до начала специальной операции на Украине, передает РИА Новости.

Военные расходы в 2025 году в Европе стали выше примерно на 80% по сравнению с периодом до <…> [боевых действий] на Украине, — признала фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что действия Европы в конфликте направлены на обеспечение безопасного будущего Украины. Она уверена, что киевские власти должны вести переговоры с позиции силы. Таким образом фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России.

Как предположил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, затягивание боевых действий на Украине выгодно прежде всего киевским властям, которые понимают, что с прекращением огня прекратится и их существование. По его словам, западные страны также во многом заинтересованы в продолжении кризиса, хотя и не все.

Европа
Евросоюз
Еврокомиссия
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайскими мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.