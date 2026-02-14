В Еврокомиссии признали рост военных расходов на 80% Фон дер Ляйен: военные расходы ЕС выросли на 80% в 2025 году

Страны-участницы Европейского союза в 2025 году нарастили военные расходы на 80%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, такая статистика прослеживается в сравнении с показателями до начала специальной операции на Украине, передает РИА Новости.

Военные расходы в 2025 году в Европе стали выше примерно на 80% по сравнению с периодом до <…> [боевых действий] на Украине, — признала фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что действия Европы в конфликте направлены на обеспечение безопасного будущего Украины. Она уверена, что киевские власти должны вести переговоры с позиции силы. Таким образом фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России.

Как предположил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, затягивание боевых действий на Украине выгодно прежде всего киевским властям, которые понимают, что с прекращением огня прекратится и их существование. По его словам, западные страны также во многом заинтересованы в продолжении кризиса, хотя и не все.