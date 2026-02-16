Зимняя Олимпиада — 2026
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС

Политик Филиппо раскритиковал ЕС за угрожающий суверенитету Франции план обороны

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
План ЕС по совместной обороне способствует созданию тоталитарной системы и уничтожению национального суверенитета, заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, данная инициатива ведет страны сообщества на скотобойню. Он указал, что по этой причине необходимо ликвидировать Евросоюз.

Создать европейскую тоталитарную систему, чтобы <…> уничтожить национальный суверенитет. <…> Вот их план! — написал Филиппо.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он указал на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

До этого фон дер Ляйен заявила, что страны — участницы ЕС в 2025 году нарастили военные расходы на 80%. По ее словам, такая статистика прослеживается в сравнении с показателями до начала специальной операции на Украине.

