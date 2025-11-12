Власти Армении намерены отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве расценили подобные планы как поцелуй Иуды, указав на их символическое предательство многолетних партнерских отношений.

Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у Незалежной. <…> Такой вот поцелуй Еревана, — сказано в пресс-релизе.

В СВР подчеркивают, что украинское зерно является значительно более дорогим, и разницу в стоимости Ереван надеется компенсировать за счет финансовой помощи Европейского союза. По данным ведомства, это политически мотивированное решение призвано ослабить экономические связи с Москвой и оказать поддержку Киеву.

Как отметили в СВР, этот вопрос вызвал замешательство во Франции, где, с одной стороны, видят возможность внести разлад в отношения Москвы и Еревана. С другой стороны, ключевой проблемой для ЕС остается поиск источников финансирования данной сделки, поскольку собственные бюджеты стран сообщества испытывают значительную нагрузку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может импортировать товары из России по железной дороге через территорию Азербайджана. По его словам, речь идет среди прочего о закупке пшеницы.