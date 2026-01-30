Олимпийская чемпионка оценила шансы Рыбакиной в финале Australian Open

Теннисистка Елена Рыбакина доставит проблемы белорусской спортсменке Арине Соболенко в финале Australian Open, заявила NEWS.ru теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она отметила, что Соболенко предпочитает диктовать условия и играть первым темпом, но у Рыбакиной схожий стиль, из-за чего первая ракетка мира может столкнуться с трудностями на корте.

У Рыбакиной есть все шансы, потому что ее игра крайне неудобная для Соболенко. Арина не любит играть с бьющими теннисистками, такими же, как она, которые забирают у нее время, заставляют обороняться. Она не очень хорошо обороняется, сама любит диктовать условия и играть первым темпом, — рассказала Веснина.

Спортсменка подчеркнула, что шансы девушек в финале — 50 на 50. По ее мнению, у Рыбакиной одна из сильнейших подач в туре.

Ранее сообщалось, что первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча прошла на хардовых кортах Мельбурна.