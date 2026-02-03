Зимняя Олимпиада — 2026
Украина внесла КСИР в список террористических организаций

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Киев внес Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций, заявил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такое же решение было принято странами Евросоюза.

Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы на Украине уже приняли такое решение и уже признали эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт, — сказал он.

Ранее парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями, о чем сообщил его спикер Мохаммад-Багер Галибаф. Он уточнил, что это сделано в ответ на объявление террористами Корпуса стражей Исламской революции.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Европейский союз официально включил иранский КСИР в список террористических организаций. Она пояснила, что такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.

Также Евросоюз расширил экспортные ограничения против Ирана. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет.

