Дикая атака ВСУ на Таганрог 21 апреля: удар по ж/д, жертвы, разрушения

После атаки ВСУ на Таганрог на железных дорогах начались задержки поездов. Сколько БПЛА сбили над Россией 21 апреля, где были удары, сколько жертв и пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 21 апреля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских БПЛА самолетного типа.

«[Беспилотники были перехвачены и уничтожены] над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

Росавиация сообщала о введении ограничений на вылет и прилет самолетов в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары, Ульяновска.

Что известно об атаке БПЛА на Таганрог 21 апреля

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ. Под ударом оказались 11 районов Ростовской области.

«Уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганроге и 11 районах. Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы. Жертв нет. К сожалению, не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий», — сообщил Слюсарь.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с поездами, почему задерживаются после атаки ВСУ

23 поезда на юге России задерживаются после массированного налета беспилотников ВСУ. Опоздания составляют около семи часов.

«Из-за повреждения инфраструктуры в настоящее время с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда», — сообщила «Федеральная пассажирская компания» в своем Telegram-канале.

В том числе задерживаются три поезда в Кисловодск (из Москвы и Санкт-Петербурга), четыре в Новороссийск, пять в Адлер и два в Анапу. Выехать не могут два поезда из Кисловодска и пять из Новороссийска.

«В районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях», — сообщил губернатор Слюсарь.

Где еще были атаки ВСУ в ночь на 21 апреля, жертвы, пострадавшие

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал о массированных ударах ВСУ по Запорожской области. За минувшие сутки под огнем оказались жилые дома, больница и центр реабилитации животных.

«Ударам подверглись Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский, Черниговский округа и город Бердянск. Всего зафиксировано 18 атак по мирным объектам. К сожалению, есть пострадавшие: пять человек сейчас находятся в лечебных учреждениях. Зафиксирована атака на больницу в городе Днепрорудном», — сообщил Рогов.

Блогер Олег Царев отметил, что за неделю при ударах ВСУ по России погибло 10 человек, включая ребенка; еще более 120 мирных жителей, в том числе семь несовершеннолетних, получили ранения.

Читайте также:

ВС РФ разнесли цели в Краснограде и Богодухове: удары по Украине 21 апреля

Наступление ВС РФ на Харьков 21 апреля: бойня на границе, десятки убитых

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 апреля: где сбои в России