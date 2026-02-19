Минздрав Прикамья сообщил о состоянии раненого школьника Пострадавший при нападении в школе Прикамья находится в стабильном состоянии

Получивший ножевые ранения в школе Александровска Пермского края подросток находится в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Врачи проводят операцию и готовят пациента к транспортировке в Пермь.

Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция. Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае. Оно связано со статьями о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами.

Пресс-служба Министерства образования и науки региона сообщила, что школы Александровска в Пермском крае закрыли до 24 февраля после того, как в одном из учебных заведений города произошло нападение с ножом. Там отметили, что во всех образовательных организациях края усилили меры безопасности.