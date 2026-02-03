Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 02:16

Появились кадры с места поисков тела убитого мальчика в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал 78.ru опубликовал фотографии с места, где идут поиски тела убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. В материале уточняется, что работы ведутся в районе Нижнего Шингерского водопада, водоем скован льдом.

На снимках видно, что территорию заполонили волонтеры и местные жители. Журналисты выяснили, что сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику, теперь его пытаются разбить. Предметы нужны для опознания.

Ранее стало известно, что тело девятилетнего мальчика, пропавшего в пятницу, 30 января, ищут в Ломоносовском районе Петербурга. В пресс-службе СК России отметили, что работа ведется по указанию признавшегося в его убийстве мужчины, задержанного ранее в Псковской области.

Мужчину задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

При этом выяснилось, что задержанный увлекался детской порнографией. Источник отметил, что большое количество соответствующего контента обнаружено на его электронных устройствах.

