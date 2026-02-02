Номинанта на «Оскар» арестовали за критику верховного лидера

Зимняя Олимпиада — 2026
Номинированного на «Оскар» иранского режиссера арестовали за критику Хаменеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соавтора номинированного на «Оскар» фильма «Это была просто случайность» Мехди Махмудиана арестовали в Тегеране, пишет The Guardian. Его задержали через несколько недель после выхода заявления, в котором он и еще 16 правозащитников возложили ответственность за кровопролитные протесты на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В документе говорилось, что «основная ответственность за эти зверства лежит на Али Хаменеи и репрессивной структуре режима». После публикации были задержаны также журналистка Вида Раббани и правозащитник Абдулла Момени. Власти пока не сообщили, какие обвинения им предъявлены.

Фильм, получивший «Золотую пальму» в Каннах, участвует в борьбе за «Оскар» в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший сценарий». Он рассказывает о бывших политзаключенных, решающих, стоит ли им мстить человеку, которого они считают своим палачом.

Режиссер картины Джафар Панахи назвал Махмудиана человеком «редкого морального авторитета» и вспомнил, как тот поддерживал других заключенных во время девяти лет тюрьмы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил обнародовать имена около трех тысяч жертв протестов и беспорядков. Не все личности погибших удалось установить на настоящий момент.

