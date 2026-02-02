В Иране обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил обнародовать имена около трех тысяч жертв недавно прошедших в Исламской Республике протестов и беспорядков, передает администрация президента. На официальном сайте главы страны говорится, что не все личности погибших удалось установить на настоящий момент.

В связи с этим, как следует из заявления, между официальной статистикой по количеству погибших (3117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Всего в перечне приводится 2986 имен.

До этого начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

Тем временем представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Израиль и США причастны к организации беспорядков в Иране. По его словам, эти два государства сыграли главную роль в недавних событиях.