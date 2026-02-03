Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками

В Госдуме готовят изменения в законы из-за ложных блокировок счетов граждан

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Госдуме готовы пересмотреть законодательные нормы, ограничивающие операции россиян с личными средствами, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что большая часть жалоб на данные меры исходит от мошенников.

Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <…> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули — выгнем в обратную сторону, выпрямим, — заявил Аксаков.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. По его словам, количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

Кроме того, депутат Госдумы Антон Немкин рассказал: при общении с мошенниками не нужно пытаться переиграть их по навязанному ими сценарию. По его словам, нейтральный тон и фраза «Я не решаю такие вопросы по телефону» заставят злоумышленника положить трубку.

До этого стало известно, что мошенники начали активнее притворяться работодателями. Они убеждают жертву установить приложение, без которого якобы невозможно выполнять рабочие задачи. На самом же деле человеку присылают ссылку на вредоносное ПО.

