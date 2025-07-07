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07 июля 2025 в 05:30

Пара ложек кофе, эскимо и кипяток! Коктейль «Айс Крипс» с кофейной пеной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эскимо, пара ложек кофе и кипяток! Коктейль «Айс Крипс» с кофейной пеной — это модный хит лета, который можно приготовить дома! Этот рецепт сочетает холодное сливочное эскимо, воздушную кофейную пену и хрустящие крошки печенья Oreo. Освежающий, бодрящий и нежный десерт за 5 минут!

Ингредиенты

  • Эскимо в шоколаде — 1 шт. (ванильное или сливочное)
  • Растворимый кофе — 2 ч. л.
  • Кипяток — 250 мл
  • Печенье Oreo — 2–3 шт. (крошки)
  • Лед — по желанию (для более холодного варианта)

Приготовление

  1. Кофейная пена. В чашку насыпьте растворимый кофе, залейте кипятком (50 мл) и взбейте капучинатором или блендером до густой пены (1–2 минуты).
  2. Сборка десерта. В высокий прозрачный бокал положите эскимо, залейте кипятком, оставьте таять, сверху залейте взбитым кофе. По желанию можно украсить взбитыми сливками. Сверху обильно посыпьте крошками Oreo (можно растереть печенье в пакете скалкой).
  3. Украсьте целым печеньем или листиком мяты. Приятного аппетита!

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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