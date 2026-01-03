Домашние слойки на кефире с вареньем — хрустящие слои, нежное тесто и сладкая начинка

Эти слойки — тот самый вариант домашней выпечки, который выглядит эффектно, а готовится без лишней суеты. Тесто на кефире получается мягким и податливым, штрейзель даёт хруст, а прослойки варенья или джема добавляют сочность и яркий вкус. Отличный рецепт, когда хочется чего-то уютного к чаю и «как из пекарни».

Ингредиенты (на 24 штуки): для теста — сливочное масло 250 г, мука 600 г, соль 1/2 ч. л., разрыхлитель 1 ч. л., кефир 300 мл; для штрейзеля — мука 150 г, сахар 150 г, сливочное масло 140 г; дополнительно — густое варенье или джем 200–250 г, сахарная пудра для подачи.

Приготовление: сначала готовят штрейзель, растирая холодное сливочное масло с сахаром и мукой до состояния мелкой крошки, затем убирают его в холодильник. Для теста масло перетирают с мукой, солью и разрыхлителем до жирной крошки, постепенно вливают кефир и замешивают мягкое, не слишком крутое тесто. Тесто делят на 6 частей и отправляют в холодильник на 30 минут. Охлаждённые кусочки по одному раскатывают в тонкие прямоугольные пласты толщиной около 2 мм. Штрейзель делят на 5 частей и начинают сборку: пласт теста, слой штрейзеля, затем тонкий слой варенья или джема, снова тесто — и так чередуют, пока не получится 6 слоёв теста, 5 слоёв штрейзеля и 2–3 тонких слоя варенья между ними. Заготовку слегка прижимают, хорошо охлаждают в холодильнике 10–15 минут, затем нарезают на порционные слойки. Слойки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние, и выпекают в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом пышной и нежной творожной запеканки без муки. Идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего.