Фисташки, белый шоколад и малиновый мусс — праздничный торт «Лунный вальс». Магия вкуса в каждом слое

Магия вкуса в каждом слое этого изысканного десерта перенесет вас в мир утонченных наслаждений. Нежный фисташковый бисквит гармонично сочетается с воздушным малиновым муссом, а белоснежные волны белого шоколада создают поистине королевский образ. Этот торт станет настоящим украшением любого торжества.

Для бисквита: 2 яйца, 50 г сахара, 43 г муки, 17 г сливочного масла, 17 г белого шоколада, 1/3 ст. л. крахмала, 17 г фисташковой пасты, 3 г разрыхлителя.

Для малинового желе: 200 г малинового пюре, 10 г желатина, 20 г сахара.

Для малинового мусса: 200 г малинового пюре, 10 г желатина, 20 г сахара, 200 г сливок.

Для фисташкового мусса: 450 мл сливок, 195 мл молока, 11 г желатина, 135 г белого шоколада, 30 г сахара, 75 г фисташковой пасты.

Приготовление: бисквит выпекаем при 180°C 20–25 минут. Для малинового желе смешиваем пюре с сахаром и желатином, заливаем в форму. Для мусса взбиваем сливки, соединяем с шоколадно-фисташковой массой. Собираем торт слоями: фисташковый мусс, малиновый мусс, бисквит, повторяем слои. Украшаем рублеными фисташками и свежими ягодами. Охлаждаем перед подачей.

