05 января 2026 в 12:40

Шашлык без мангала: как запечь свинину в духовке, чтобы она была сочнее, чем на углях, и таяла во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — настоящее спасение! Я готовлю свинину в обычной духовке, и она получается невероятно ароматной, мягкой и с той самой «дымной» ноткой, как с костра. Секрет — не в долгом мариновании, а в небольшой хитрости.

Нам понадобится 2 килограмма свиной шеи. Мясо нарезаем на стейки и с одной стороны делаем крестообразные надрезы — это поможет ему лучше пропитаться. Обжариваем кусочки на сковороде с двух сторон до румяной корочки, посыпав в процессе 2 чайными ложками приправы для гриля. Пока мясо отдыхает, займемся основой. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем нарезанный полукольцами красный лук (2-3 штуки). Сверху размещаем обжаренные стейки. Теперь готовим волшебную заправку: смешиваем 50 миллилитров соевого соуса, 3-4 столовые ложки майонеза, измельченные 3-4 зубчика чеснока, 1 чайную ложку тимьяна и соль по вкусу.

В этот соус добавляем 5-6 нарезанных вдоль шампиньонов, все перемешиваем и выкладываем грибную смесь поверх мяса. Самый важный момент: накрываем блюдо сверху еще одним листом пергаментной бумаги, который нужно слегка смочить водой. Эта «крышечка» не даст свинине высохнуть в духовке. Запекаем все 60 минут при температуре 200 градусов. В итоге мясо томится в собственных соках с луком, пропитывается ароматами приправ и соуса, а лук чудесно карамелизуется. Получается нежнейшее блюдо с полным букетом шашлычных вкусов, прямо с домашнего противня!

Ранее сообщалось, что классическую «Мимозу» я готовлю давно, но однажды решила убрать из нее привычные овощи и была приятно удивлена. Салат получился более нежным, воздушным и совсем не тяжелым для желудка. Такой вариант особенно хорош, когда хочется праздничного вкуса без лишней сытости.

свиная шея — 2 килограмма;
соль — по вкусу;
тимьян — 1 чайная ложка;
приправа для гриля — 2 чайные ложки;
соевый соус — 50 миллилитров;
лук красный — 2−3 штуки;
чеснок — 3−4 зубчика;
майонез — 3−4 столовые ложки;
шампиньоны — 5−6 штук.
Мясо нарезаем на стейки и с одной стороны делаем крестообразные надрезы — это поможет ему лучше пропитаться. Обжариваем кусочки на сковороде с двух сторон до румяной корочки, посыпав в процессе 2 чайными ложками приправы для гриля.
Пока мясо отдыхает, займемся основой. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем нарезанный полукольцами красный лук (2-3 штуки). Сверху размещаем обжаренные стейки.
Теперь готовим волшебную заправку: смешиваем 50 миллилитров соевого соуса, 3-4 столовые ложки майонеза, измельченные 3-4 зубчика чеснока, 1 чайную ложку тимьяна и соль по вкусу.
В этот соус добавляем 5-6 нарезанных вдоль шампиньонов, все перемешиваем и выкладываем грибную смесь поверх мяса.
Самый важный момент: накрываем блюдо сверху еще одним листом пергаментной бумаги, который нужно слегка смочить водой.
Эта «крышечка» не даст свинине высохнуть в духовке. Запекаем все 60 минут при температуре 200 градусов.
В итоге мясо томится в собственных соках с луком, пропитывается ароматами приправ и соуса, а лук чудесно карамелизуется.
