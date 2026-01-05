Шашлык без мангала: как запечь свинину в духовке, чтобы она была сочнее, чем на углях, и таяла во рту

Этот рецепт — настоящее спасение! Я готовлю свинину в обычной духовке, и она получается невероятно ароматной, мягкой и с той самой «дымной» ноткой, как с костра. Секрет — не в долгом мариновании, а в небольшой хитрости.

Нам понадобится 2 килограмма свиной шеи. Мясо нарезаем на стейки и с одной стороны делаем крестообразные надрезы — это поможет ему лучше пропитаться. Обжариваем кусочки на сковороде с двух сторон до румяной корочки, посыпав в процессе 2 чайными ложками приправы для гриля. Пока мясо отдыхает, займемся основой. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем нарезанный полукольцами красный лук (2-3 штуки). Сверху размещаем обжаренные стейки. Теперь готовим волшебную заправку: смешиваем 50 миллилитров соевого соуса, 3-4 столовые ложки майонеза, измельченные 3-4 зубчика чеснока, 1 чайную ложку тимьяна и соль по вкусу.

В этот соус добавляем 5-6 нарезанных вдоль шампиньонов, все перемешиваем и выкладываем грибную смесь поверх мяса. Самый важный момент: накрываем блюдо сверху еще одним листом пергаментной бумаги, который нужно слегка смочить водой. Эта «крышечка» не даст свинине высохнуть в духовке. Запекаем все 60 минут при температуре 200 градусов. В итоге мясо томится в собственных соках с луком, пропитывается ароматами приправ и соуса, а лук чудесно карамелизуется. Получается нежнейшее блюдо с полным букетом шашлычных вкусов, прямо с домашнего противня!

