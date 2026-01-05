Атака США на Венесуэлу
Шоколад, апельсиновый курд и ореховое пралине — готовлю торт «Королевский каприз». Элегантная классика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торт «Королевский каприз» — это элегантная классика, которая впечатлит своим изысканным вкусом. Сочетание горького шоколада, ароматного апельсинового курда и хрустящего орехового пралине создает неповторимое гастрономическое удовольствие. Такой торт станет настоящим украшением праздничного стола.

Для апельсинового курда: 2 желтка, 30 г сливочного масла, цедра 1 апельсина, 75 мл апельсинового сока, 30 г сахара. Для орехового пралине: 100 г орехов, 50 г сахара.

Для шоколадного бисквита: 4 яйца, 120 г муки, 170 г сахара, 70 г растительного масла, щепотка соли, 30 г какао, 10 г разрыхлителя. Сначала готовим апельсиновый курд: смешиваем желтки, масло, цедру, сок и сахар, увариваем до загустения, процеживаем и охлаждаем. Для пралине обжариваем орехи с сахаром до карамелизации, измельчаем до состояния крошки.

Бисквит: взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, соль, просеянные муку, какао и разрыхлитель, выпекаем при 180 °C около 25–30 минут. Собираем торт: разрезаем бисквит на коржи, промазываем курдом, чередуем с пралине, украшаем по вкусу. Подаем охлажденным.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

