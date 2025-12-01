Десерт из 4 ингредиентов без выпечки: так легко, что можно наготовить гору сладостей на Новый год

Приготовить вкусный десерт можно без выпечки всего из 4 ингредиентов, и этот рецепт карамельных шариков тому доказательство. Готовятся так легко, что можно наготовить целую гору сладостей на Новый год и другой праздник.

Вам понадобится: 300 г песочного печенья, 200 г сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки и 100 г кукурузных хлопьев или кокосовой стружки для обсыпки. Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Масло размягчите при комнатной температуре и взбейте его со сгущенкой до однородной массы. Соедините крошку печенья с получившимся кремом и тщательно перемешайте до получения пластичной массы. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики или пирамидки и обваляйте их в кукурузных хлопьях или кокосовой стружке. Дайте десерту настояться в холодильнике 30–40 минут для застывания.

Вкус этого лакомства — невероятно нежный, с насыщенной карамельной ноткой от вареной сгущенки, приятной маслянистой основой и хрустящей сладкой оболочкой.

