03 января 2026 в 17:15

Яблоки, грецкий орех и крем-пломбир. Торт «Рождественская сказка» — простой и вкусный тортик для уютного чаепития

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Простые и знакомые с детства вкусы творят настоящие кулинарные чудеса. Этот торт — воплощение домашнего уюта и праздничного настроения, где нежные печёные яблоки, тёплый аромат грецких орехов и сливочный крем-пломбир складываются в гармоничный и очень душевный десерт. Он идеально подходит для семейного вечера, создавая атмосферу волшебства без сложных приготовлений.

Для теста подготовьте: 3 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г размягчённого сливочного масла, щепотку соли. Для начинки: 3–4 крупных яблока (лучше кисло-сладких), 100 г грецких орехов, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Для крема-пломбира: 400 мл очень холодных жирных сливок (от 33%), 200 г сгущённого молока. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой массы. Добавьте мягкое масло, затем просейте муку с разрыхлителем и замесите густое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт и перенесите на противень с бумагой, сформировав бортики. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками и выложите на тесто веером. Посыпьте их смесью сахара с корицей и измельчёнными орехами. Выпекайте основу 25–30 минут при 180 °C до золотистости и мягкости яблок. Полностью остудите. Для крема взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, затем добавьте сгущёнку и ещё слегка взбейте. Густым кремом покройте полностью остывшую основу. Украсьте торт ореховой крошкой и дольками яблока. Дайте пропитаться в холоде 3–4 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
