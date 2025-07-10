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10 июля 2025 в 19:02

Получившего взятку футбольного арбитра отправили домой

Ирина Волк: получивший взятку футбольный арбитр отправлен под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольного арбитра, обвиняемого в получении взятки от руководства клуба «Торпедо» отправили под домашний арест, написала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она напомнила, что это решение позволило команде выйти в Российскую Премьер-лигу.

В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,написала она.

В домах арбитра и посредника, участвовавшего в передаче взятки, были проведены обыски. Обвиняемый помещен под стражу на период расследования уголовного дела о взятке в размере 1,5 млн рублей, которая предназначалась для оказания влияния на результат спортивного соревнования.

Ранее мещанский суд Москвы арестовал владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева. Адвокат Александр Добровинский намерен обжаловать это решение. Соболева обвинили в противоправном влиянии на результат одного из матчей. Против директора «Торпедо» Валерия Скородумова также было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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