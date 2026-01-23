Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:30

Исследование ВЦИОМа показало, сколько россиян доверяет Путину

ВЦИОМ: порядка 79% жителей России доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составил 79,3%, сообщили в аналитическом центре ВЦИОМ. Опрос россиян проводился с 12 по 18 января.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,3% участников, <…> уровень одобрения деятельности президента <…> составляет 75,2%, — уточнили во ВЦИОМе.

Ранее работу правительства положительно оценили 51,6% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину выразили доверие 63,4% россиян. Среди политических партий наибольшую поддержку получила «Единая Россия» (34,1%), следом за ней шли ЛДПР (10,9%) и КПРФ (9,9%).

Также опрос ВЦИОМа показал, что среди жителей России почти две трети готовы участвовать в проектах, направленных на адаптацию ветеранов специальной военной операции после боевых действий. При этом шесть из 10 респондентов верят в пользу и востребованность опыта ветеранов СВО в гражданских сферах.

До этого стало известно, что каждый 10-й опрошенный россиянин признался, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы. Треть респондентов (29%) тем не менее считает январь месяцем для спокойного планирования и старта с новыми силами.

Владимир Путин
ВЦИОМ
опросы
доверие
