МЧС направит на Камчатку спецтехнику после сильных снегопадов в регионе

МЧС направит три самолета Ил-76 на Камчатку со спецтехникой для уборки снега

МЧС направит три самолета Ил-76 на Камчатку со спецтехникой для уборки снега, сообщила ТАСС пресс-служба министерства. В регион доставят снегоходы, погрузчики и снегоуборщики.

Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит из Владивостока погрузчик, снегоход и два снегоуборщика, — говорится в сообщении.

Ранее мужчина с Камчатки, уехавший в командировку во время циклона, подал заявление об угоне своей машины после того, как его жена не нашла автомобиль на привычном месте. Однако позже выяснилось, что транспортное средство никто не похищал — оно оказалось полностью скрыто под высоким сугробом.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти официально запросят федеральную помощь для ликвидации последствий аномальных снегопадов. По его словам, субъекту не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за последнее десятилетие циклонами.

До этого стало известно, что на Камчатке и в Магаданской области прогнозируются местами сильные снегопады. При этом в Магаданской области температура окажется на 4–12 градусов выше нормы.