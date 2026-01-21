Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина Житель Камчатки заявил об угоне авто, а позже нашел машину под снегом

Мужчина с Камчатки, уехавший в командировку во время циклона, подал заявление об угоне своей машины после того, как его жена не нашла автомобиль на привычном месте, сообщает Telegram-канал Mash. Однако позже выяснилось, что транспортное средство никто не похищал — оно оказалось полностью скрыто под высоким сугробом.

Друзья владельца три дня раскапывали автомобиль, засыпанный снегом, после чего мужчина принес извинения в полиции и отозвал свою заявку. Теперь, как сообщается, он своевременно очищает парковочное место от снежных заносов.

Кроме того, МВД сообщило, что полиция Башкирии задержала прежнего владельца и двух его подельников за хищение и контрабандный вывоз за рубеж дорогостоящего внедорожника BMW X7, изъятого за долги. Украденный с парковки в поселке Зинино автомобиль стоимостью более 6 млн рублей был перемещен на территорию соседней страны.

Кроме того, в Великобритании 23-летний Дайк Симмонс попытался скрыться от полицейских, но застрял на садовом заборе. Подозреваемый привлек внимание стражей порядка после проникновения в жилой дом, кражи двух сумок и угона автомобиля марки Alfa Romeo.