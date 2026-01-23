Стала известна судьба исчезнувшей в Красноярске девочки Пропавшая в Красноярске 14-летняя школьница сама вернулась домой

Нашлась 14-летняя школьница, пропавшая в Красноярске в тот же день, что и сын бизнесмена Андрея Капли, передает Telegram-канал SHOT. Мать подростка рассказала журналистам, что девочка самостоятельно вернулась домой.

По словам Татьяны, дочери не было почти сутки, она цела и невредима. По информации канала, школьница не рассказала, где находилась и заявила, что не знакома с сыном предпринимателя.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что случаи исчезновения подростков никак не связаны. Поисками 14-летней девочки занимались полицейские.

До этого после похищения 14-летнего подростка в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По данным следствия, 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение с требованием выкупа. У бизнесмена потребовали $350 тыс. (26 млн рублей).

Также стало известно, что отец мальчика-подростка, похищенного в элитном поселке Серебряный Бор, занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Мужчина работает в сфере продажи спецтехники: доход его компании за 2024 год составил 73 млн рублей.