Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:37

Стала известна судьба исчезнувшей в Красноярске девочки

Пропавшая в Красноярске 14-летняя школьница сама вернулась домой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нашлась 14-летняя школьница, пропавшая в Красноярске в тот же день, что и сын бизнесмена Андрея Капли, передает Telegram-канал SHOT. Мать подростка рассказала журналистам, что девочка самостоятельно вернулась домой.

По словам Татьяны, дочери не было почти сутки, она цела и невредима. По информации канала, школьница не рассказала, где находилась и заявила, что не знакома с сыном предпринимателя.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что случаи исчезновения подростков никак не связаны. Поисками 14-летней девочки занимались полицейские.

До этого после похищения 14-летнего подростка в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По данным следствия, 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение с требованием выкупа. У бизнесмена потребовали $350 тыс. (26 млн рублей).

Также стало известно, что отец мальчика-подростка, похищенного в элитном поселке Серебряный Бор, занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Мужчина работает в сфере продажи спецтехники: доход его компании за 2024 год составил 73 млн рублей.

Красноярск
дети
поиски
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.