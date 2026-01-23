Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 09:05

Появились данные об отце похищенного в Красноярске подростка

Отец похищенного мальчика входит в топ-60 богатейших жителей Красноярска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отец мальчика-подростка, похищенного в элитном поселке Серебряный Бор, занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональные экономические издания. Мужчина работает в сфере продажи спецтехники: доход его компании за 2024 год составил 73 млн рублей.

По данным следствия, 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа в размере $350 тыс. (26 млн рублей). После следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений». Затем отец похищенного заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов.

Закрытый поселок Серебряный Бор находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением. Уличная камера сняла момент, когда мальчик покидает родительский дом в сопровождении неизвестного. Следствие выясняет, как посторонним удалось беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию.

