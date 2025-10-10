«Расширили зону контроля»: Марочко заявил об успехах ВС России у Северска Марочко: ВС РФ продвинулись у Северска и взяли большую часть водоема Поселковый

Военнослужащие ВС России за минувшие сутки продвинулись у Северска в Донецкой Народной Республике, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, благодаря этому российским бойцам удалось расширить зону контроля и взять большую часть водоема Поселковый.

За истекшие сутки в ходе продвижения наших войск восточнее населенного пункта Дроновка — в районе ж/д станции 444-й километр — и юго-западнее Серебрянки в ДНР бойцы РФ расширили зону контроля севернее населенного пункта Северск, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщил, что группа украинских войск попала под Северском в оперативное окружение. Он уточнил, что прорыв российских сил и занятие стратегических высот сделали невозможным организованный отход ВСУ. Ширина «горловины котла» составляет около трех километров, добавил военэксперт.

До этого стало известно, что российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Петропавловки в Харьковской области. По словам Марочко, до восточных окраин села ВС РФ осталось пять километров, а до юго-восточных — всего полтора километра.