Вместо возни с мясом — эти котлеты из горбуши покоряют с первой пробы. Сочные, румяные, с укропом и щепоткой волшебства

Вместо возни с мясом — эти котлеты из горбуши покоряют с первой пробы. Сочные, румяные, с укропом и щепоткой волшебства

Когда времени в обрез, а хочется сытного ужина, на помощь приходит банка горбуши. Добавляю яйцо, рис и немного специй — получаются котлеты, которые обожает вся семья.

Что понадобится

Горбуша консервированная — 1 банка (250 г), рис — 100 г, яйца — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., мука — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Рис отвариваю до готовности, остужаю и тщательно откидываю на сито, чтобы ушла лишняя влага. Консервированную горбушу разминаю вилкой прямо в банке вместе с соком.

Лук мелко шинкую и слегка обжариваю до прозрачности. Смешиваю рыбу, рис, лук, яйца, муку, соль и перец. Массу тщательно вымешиваю и формирую небольшие котлеты.

Обжариваю на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю с зеленью или легким салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.