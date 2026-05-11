11 мая 2026 в 10:02

Рыбные зразы с креветками — готовлю быстро, а гости подумают, что заказывал доставку из ресторана

Фото: D-NEWS.ru
Хотите удивить гостей, не тратя часы у плиты? Рыбные зразы с креветками выглядят так аккуратно и аппетитно, что их смело можно подавать на праздничный стол. Процесс приготовления проще, чем кажется, а результат превосходит ожидания.

Что понадобится

Филе судака — 500 г, креветки (сырые) — 200 г, хлеб белый (без корки) — 2 ломтика, молоко — 50 мл, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу. Для соуса: сливки (20%) — 200 мл, чеснок — 2 зубчика, петрушка — 1 пучок, лук зеленый — 3–4 пера, вино белое сухое — 50 мл, розмарин (веточка) — 1 шт.

Как готовлю

Лук чищу и мелко рублю. Хлеб замачиваю в молоке, затем хорошо отжимаю. Филе судака, половину лука и хлеб пропускаю через мясорубку. Добавляю яйцо, соль, перец и тщательно вымешиваю фарш.

Креветки очищаю от панциря, кладу каждую на доску спинкой вверх и слегка прижимаю пальцами, чтобы она распрямилась. Из фарша формирую лепешки по длине креветки, выкладываю на каждую по одной креветке и аккуратно защипываю края, формируя зразы.

На разогретой с растительным маслом сковороде обжариваю зразы по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем уменьшаю огонь, накрываю крышку и готовлю еще 7 минут. Для соуса в блендере измельчаю чеснок, петрушку и зеленый лук.

Перекладываю массу в сотейник, вливаю вино и прогреваю, не доводя до кипения. Добавляю сливки и варю, помешивая, до загустения (около 8 минут). Протираю соус через сито для гладкости и добавляю листики розмарина.

Проверено редакцией
«Это был ад на земле»: переболевший хантавирусом рассказал о пережитом
Российские солдаты помогли семье, за которой охотились ВСУ
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Вместо возни с мясом — эти котлеты из горбуши покоряют с первой пробы. Сочные, румяные, с укропом и щепоткой волшебства
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
