Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 18:35

Вместо тяжелых пирожков — нежная запеканка: цветная капуста в сливках под сырной шапкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру цветную капусту, сливки и сыр — и готовлю ароматную нежную запеканку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные сочные кусочки цветной капусты в бархатистом сливочном соусе с тонким ароматом мускатного ореха, покрытые золотистой тягучей сырной шапкой. Блюдо настолько вкусное, что даже те, кто равнодушен к капусте, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов цветной капусты, 200 миллилитров сливок 20%, 150 граммов твердого сыра, 2 яйца, луковица, 2 зубчика чеснока, столовая ложка сливочного масла, соль, черный перец и мускатный орех по вкусу. Цветную капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут.

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до прозрачности. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем и мускатным орехом. В форму для запекания выложите капусту, сверху распределите обжаренный лук с чесноком. Залейте сливочно-яичной смесью и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Проверено редакцией
рецепты
запеканки
цветная капуста
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.