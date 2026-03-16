Вместо тяжелых пирожков — нежная запеканка: цветная капуста в сливках под сырной шапкой

Беру цветную капусту, сливки и сыр — и готовлю ароматную нежную запеканку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные сочные кусочки цветной капусты в бархатистом сливочном соусе с тонким ароматом мускатного ореха, покрытые золотистой тягучей сырной шапкой. Блюдо настолько вкусное, что даже те, кто равнодушен к капусте, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов цветной капусты, 200 миллилитров сливок 20%, 150 граммов твердого сыра, 2 яйца, луковица, 2 зубчика чеснока, столовая ложка сливочного масла, соль, черный перец и мускатный орех по вкусу. Цветную капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут.

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до прозрачности. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем и мускатным орехом. В форму для запекания выложите капусту, сверху распределите обжаренный лук с чесноком. Залейте сливочно-яичной смесью и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

