Зимний кошмар садовода: как уберечь деревья от грызунов

Зимой ваш сад нуждается в особом внимании: плодовые деревья становятся настоящим лакомством для голодных мышей и зайцев. Грызуны обгрызают кору, повреждают молодые побеги и могут погубить даже взрослые растения. Защита плодовых деревьев от грызунов — это не просто желательная мера, а необходимость для каждого садовода.

Проверенные методы

Спасти деревья можно проверенными дедовскими способами.

Хвойный лапник: обвяжите ствол еловыми ветками иголками вниз в 2-3 слоя на высоту 50–70 см.

Обмазка ствола: смешайте глину с коровьим навозом в равных долях и нанесите на нижнюю часть дерева.

Садовый бинт: плотно обматывайте от основания ствола вверх минимум на 50 см.

Пластиковая сетка: установите цилиндр вокруг дерева с заглублением в землю на 8–10 см.

Новые методы

Однако современные технологии не стоят на месте, и напугать голодного грызуна, не навредив ему, можно и с их помощью.

Ультразвуковые отпугиватели: современные устройства с вариабельной частотой создают дискомфорт для грызунов на расстоянии до 50 метров.

Полимерные спирали и сетки: долговечные материалы с защитой от ультрафиолета служат несколько сезонов.

Биорепелленты нового поколения: специальные составы с натуральными отпугивающими компонентами безопасны для растений.

Важно: ультразвуковые отпугиватели негативно воздействуют на домашних питомцев — собак и кошек. Не берите животных с собой на дачу, пока работают устройства, или отключайте их на время вашего приезда.

Проверенные и новые методы защиты плодовых деревьев от грызунов работают эффективно при правильном применении. Комбинируйте несколько способов для максимального результата: например, обмотайте стволы сеткой и дополнительно установите отпугиватели по периметру участка. Помните, что весной все укрытия нужно своевременно снять, чтобы кора не запрела. Позаботьтесь о защите плодовых деревьев от грызунов сейчас — и летом они отблагодарят вас богатым урожаем!

Ранее мы рассказывали, что такое дачная амнистия и как узаконить садовый домик.