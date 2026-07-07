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07 июля 2026 в 08:59

На севере Черниговской области не осталось работающих АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Черниговской области Украины практически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов российских сил, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По их данным, местные власти признали эффективность атак на объекты топливной инфраструктуры региона.

В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Вооруженных сил Российской Федерации по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за последние полторы недели лишились как минимум 37 автозаправочных станций, следует из подсчетов на основе данных Минобороны России. По данным военного ведомства, удары по объектам топливной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику украинских войск.

Также российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области. Именно оттуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий.

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