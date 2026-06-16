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16 июня 2026 в 12:49

Сбривший усы лыжник отправился в колонию за 11 ударов кулаками на горке

Екатеринбуржец получил срок за избиение подростка, врезавшегося в его жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суд отправил в колонию Якова Шушарина, обвиненного в нападении на 13-летнего мальчика на Уктусских горах под Екатеринбургом, сообщил официальный Telegram-канал судов Свердловской области. Известно, что осужденный нанес ребенку не менее 11 ударов кулаками. Подсудимый настаивал на том, что был в состоянии аффекта, когда защищал свою семью.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии-поселения. Также с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей, — сообщили в суде.

Ране стало известно, что в Екатеринбурге на горе Уктус мужчина жестоко избил 13-летнего подростка. По словам матери пострадавшего, ее сын и его друг катались на снегокатах. Чтобы избежать столкновения со стоявшей женщиной, мальчик резко свернул, отбросил снегокат и сам в нее врезался. Супруг женщины начал избивать лежащего на земле ребенка.

До этого сообщалось, что мужчину удалось задержать. Шушарин пытался замаскироваться и сбрил усы, но это не помогло.

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