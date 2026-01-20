Зверски избившего мальчика лыжника задержали без усов Подозреваемого в избиении мальчика в Екатеринбурге лыжника задержали

Мужчину, подозреваемого в избиении мальчика на горнолыжном комплексе Уктус в Екатеринбурге, задержали, пишет E1.RU. По словам родителей, напавший на подростка пытался изменить внешность и сбрил усы.

Сегодня нашли этого ублюдка. Усы он, конечно, сбрил, — рассказала мама мальчика.

Родительница пострадавшего также уточнила, что сын чувствует себя плохо, проходит обследования у разных специалистов и вскоре его должен осмотреть ведущий невролог. По ее словам, МРТ показало перелом носа.

Задержанный заявил, что находился на горнолыжном комплексе с дочерью и супругой. Мужчина отметил, что двое неслись на снегокате на его семью и «целенаправленно» сбили жену. Они показались взрослыми.

Я в порыве какой-то, не знаю, ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу, в область головы и область туловища. Супруга моя могла быть беременна, мы пытаемся зачать второго ребенка, то есть для меня это была стрессовая ситуация, — добавил он.

Подозреваемый уточнил, что не думал, что ударил ребенка. Он подчеркнул, что, прочитав новости, сам явился в полицию, а постригся и сбрил усы перед работой.

Мать пострадавшего мальчика заявила, что он резко свернул, отбросил снегокат и сам в нее врезался, когда пытался избежать лобового столкновения с женщиной. Предварительный диагноз включает перелом носа, ребер, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.